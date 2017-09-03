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Rossi hastaneden taburcu oldu

İtalyanların dünyaca ünlü MotoGP pilotu Valentino Rossi (38) taburcu edildi. Antrenman sırasında geçirdiği kaza sonucu Rossi’nin sağ bacağında kırıklar meydana gelmişti.

AA
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ROSSI’nin kulübü Movistar Yamaha’dan yapılan açıklamada, ünlü pilotun operasyonun ardından geceyi iyi geçirdiği ve taburcu olduktan sonra tedavisine evinde devam edileceği belirtildi. Rossi’nin sözlerine de yer verilen kulüp açıklamasında, “İyi bir akşam geçirdim. Sabah doktorlarım beni ziyaret ederek, evime gitmeme izin verdiler. En kısa zamanda, rehabilitasyon sürecine başlayacağım ve vücudumun buna vereceği tepkiye göre kararımı vereceğim” dedi.
Rossi, kendisine kaza sonrası ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri ve ameliyatını gerçekleştiren doktorlara da teşekkür etti.
Valentino Rossi’yi ameliyat eden doktorlardan Raffele Pascarella, şampiyon motosikletçinin pistlere geri dönüş için 30-40 günlük bir süreye ihtiyacı olacağını söyledi.
İtalyan basınında çıkan haberlerde, ünlü pilotun, ekim ayı ortalarında takımına dönebileceği kaydedildi.

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