Rosenborg-Valur rövanşı CANLI YAYINDA!
Dün akşam 10 takım Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme turunu geçti. İzlanda temsilcisi Valur ilk maçı 1-0 kazanmıştı, rövanş Nesine.com'da CANLI YAYINDA!
Rosenborg
- Uzun süredir sakat olan kanat oyuncusu Samuel Adegbenro ve ön libero Anders Konradsen kadroda değil.
- 16 haftası geride kalan Norveç Eliteserien'de, lider Brann'ın 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alıyorlar.
- İzlanda deplasmanında 1-0 kaybetmeden önce oynadıkları son 3 lig maçını firesiz geçmişlerdi.
Valur
- Geçtiğimiz sezonu açık ara şampiyon tamamlamışlardı. Bu sezon ise İzlanda Urvalsdeild'de 12 hafta geride kaldı ve Stjarnan ile zirve ortaklığı yapıyorlar.
- Son 2 sezondur Avrupa Ligi elemelerini geçemediler, İzlanda'daki ilk maçta Rosenborg'u tek isabetli şutla 1-0 geçip Devler Ligi'ne bir adım daha yaklaştılar ama Norveç'te işleri hiç kolay değil.
Kritik rövanş saat 20:45'te CANLI YAYINDA!
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