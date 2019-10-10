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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...

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Rose ve Auirer bombası! Tottenham'dan Süper Lig'e...

Premier Lig ekibi Tottenham, sağ bek Serge Aurier ile sol bek Danny Rose’u satış listesine koydu. Talipliler arasına hiç vakit kaybetmeden Galatasaray da dahil oldu.

Takımın her iki beki Mariano ve Nagatomo’nun bu sezonki performansından hiç memnun kalmayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu isimlerle devre arasında yolları ayırmayı planlıyor.

Sezon sonunda kontratı bitecek iki futbolcuyu da gözden çıkaran tecrübeli hoca, buradan gelecek parayla kadrosunu daha da güçlendirmenin hesapları içinde. Tam da Terim yol haritası çizmeye hazırlanırken, İngiltere’den ilaç gibi bir haber geldi. Yaklaşık 1 milyar Euro kadro değeri bulunmasına rağmen hem ligde hem de Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Tottenham’da, teknik direktör Pochettino, 5 futbolcuyu satış listesine koymaya karar verdi. Bu oyuncular arasında, tam da Terim’in istediği tipte iki oyuncu bulunuyor.

Yeni Eboue’yi buldular...

Sağ bekte Fildişi Sahilli Serge Auirer, sol bekte de İngiliz Danny Rose, satılarak ya da kiralanarak bir başka kulübe gönderilecek. Haberi alan birçok menacer şimdiden bu oyunculara kulüp bulmak için çalışmalara başladı. Talipliler arasına vakit kaybetmeden dahil olan kulüplerden biri de Galatasaray’dı. Sarı-Kırmızılılar iki oyuncuyu da kiralamaya çalışacak. 29 yaşındaki sol bek Rose’un transferi hiç kolay görünmüyor.

Ancak 26 yaşındaki Aurier için tüm şartlar zorlanacak. Terim, Aurier’in Galatasaray’da yeni bir Eboue etkisi yaratabileceğini düşünüyor.

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