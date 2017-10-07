Rooney cezasını böyle çekiyor! Alkollü yakalanmıştı...

Everton'un yıldızı Wayne Rooney, alkollü araba kullanmasının ardından aldığı zorunlu toplum hizmeti cezasını yerine getirirken görüntülendi.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklar için çalışan yıldız futbolcu milli maç arasında 100 saatlik toplum hizmeti cezasının bir kısmını çekerken oyuncuya yakın kaynaklar yaptıkları açıklamalarda şunları söyledi:

"Wayne, yaptığı hatanın farkında ve bunun bir daha tekrarlanmayacağını söylüyor. Toplumsal alanlarda hizmete muhtaç insanlara yardım etmekten asla çekinmiyor ve bundan büyük de bir mutluluk duyuyor. Bundan sonraki hayatında bu tarz cezalarla karşılaşmamak için gerekli değişiklikleri yapmaya hazır."

Hatırlanacağı üzere Rooney, geçtiğimiz ay arabasında alkollü bir şekilde görüntülenmiş ve 100 saat toplum hizmeti cezasının yanı sıra iki yıl da trafikten men cezası almıştı. (Sporx)