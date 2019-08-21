Ronda Rousey'in parmağı kopuyordu
Aksiyon filmlerinin aranan yıldızı, Judoda olimpiyat madalyası sahibi ve karışık dövüş sanatlarının eski dünya şampiyonu olan, son olarak amerikan güreşinde önemli bir kariyer elde eden güzel sporcu Ronda Rousey az daha parmağından oluyordu.
‘9-1-1’ dizisi çekimleri sırasında bir tekne kapısının parmağına düştüğünü belirten 32 yaşındaki sporcu, canı acımasına karşın o anda çekimi tamamladığını ve sahne bittikten sonra parmağının halini gördüğünü belirterek “Hemen hastaneye gittik. Kemik ve tendonlar yerine yerleştirilip dikildi” dedi.
Parmağı dikildikten sonra çekimleri tamamladığını belirten Rousey şimdi evinde dinlendiğini belirtti.
Güzel yıldız oyunculuğunun yanı sıra yaptığı kafes dövüşü karşılaşmalarıyla da gündeme geliyor.
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