Ronaldo'ya 5 maçlık ceza

İspanya Süper Kupa'nın ilk maçında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maçın 80. dakikasında takımını 2-1 öne geçiren Cristiano Ronaldo, 82. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek oyun dışında kaldı. Portekizli yıldız görüdüğü kart sonrası maçın hakemi Ricardo De Burgos'u itti. Süperstar'ın bu harekeri pahalıya mal oldu.
ElClasico'da gördüğü kırmızı kart sonrası hakemi iten Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı. (1 maç kırmızı kart, 4 maç hakeme yönelik hareket)
Ronaldo'nun kaçıracağı maçlar ise şöyle:
Barcelona (Süper Kupa), Deportivo, Valencia, Levante, Real Sociedad
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