Ronaldo'ya eski sevgilisinden büyük tehdit! 'Elimde...'
İngiliz model Jasmine Lennard, Cristiano Ronaldo’yu ‘psikopatın teki’ olarak nitelendirdi ve gerçek kimliğini açıklamakla tehdit etti!
Kathryn Mayorga, Ronaldo’nun kendisine 9 yıl önce, Las Vegas’taki bir otel odasında tecavüz ettiğini iddia etmişti.
Portekizli yıldız Ronaldo’nun 10 yıl önce çıktığı eski sevgilisi İngiliz model Jasmine Lennard, Mayorga ve bu dava ile savaşan ekibine yardım eli uzattığını belirten sosyal medya paylaşımları yaptı.
Üzerinde çok düşündüm, Ronaldo’nun tecavüz davası konusunda Mayorga ve ekibine yardım teklif ediyorum. Lütfen benimle iletişime geçin. Elimde, işinize yarayabileceğini düşündüğüm bazı bilgiler var, size yardım etmek istiyorum.
Bunlar çok ince detaylar. Paylaşacağım şeyleri duyunca inanamayacaksınız! Kanıtım olmasaydı bunları paylaşmak istemezdim
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