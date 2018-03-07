Ronaldo'nun rekoru kırılmka üzere! Kane...
Cristiano Ronaldo, bir İngiliz kulübüyle 40 gol atan son oyuncuydu. Aradan geçen 10 sezonun ardından bu rekoru egale etmeye üç futbolcu çok yaklaştı.
Tottenham’ın yıldızı Harry Kane 35, Liverpool’da harikalar yaratan Salah 32 ve Manchester City’nin gol makinesi Agüero 30 golle Ronaldo’dan sonra bu başarıya ulaşmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdiler. Harry Kane olası turlarda hesap edildiğinde 40 golü aşmak için 18 maça daha çıkacak. Salah ve Agüero ise 15 maç daha oynayacak.
Harry Kane (Tottenham): 35 gol
Mohamed Salah (Liverpool): 32 gol
Sergio Agüero (M.City): 30 gol
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