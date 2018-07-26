Ronaldo'nun menajeri transferle köşe oldu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
İHA
26.07.2018 - 18:46, Son Güncelleme:

Ronaldo'nun menajeri transferle köşe oldu

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Ronaldo'nun menajeri transferle köşe oldu
"Juventus tarihinde iz bırakmak istiyorum!" Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, İtalyan devi Juventus ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninden kameralara yansıyan detayları izlemek için videoya tıklayınız...

Juventus, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon euroyu kasasından çıkarırken, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro verdi. Yıldız futbolcunun İtalyanlara 4 yıllık maliyeti ise 340 milyon Euro.

Juventus'un futbol dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo transferinin maliyetini incelendi.

Ronaldonun vergi cezasına onay
Ronaldo'nun vergi cezasına onay

İtalyan devi, 2009 yılında 94 milyon Euro'ya Manchester United'dan Real Madrid'e imza atan Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon Euro öderken, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon euro verdi. FIFA Dayanışma Kuruluşları ise bu transferden 5 milyon Euro kazandı.

Ölüm sigortası yapılacak

Cristiano Ronaldo'ya yıllık 30 milyon Euro ödeyecek olan Juventus'un kasasından vergiler dahil 56 milyon Euro çıkacak. Dört yıllık süreçte Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara maliyeti ise 340 milyon Euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL). Juventus'un 2018-2019 sezonundaki maaş bütçesinin yüzde 21'ini Cristiano Ronaldo oluşturmuş olacak. Ayrıca 33 yaşındaki oyuncuyu bu süreç içinde korumak isteyen Juventus, kaza, ölüm, yaşam ve sakatlık sigortası yaptıracak. İtalyan ekibi, sigorta bedeli olarak da farklı firmalara toplam 5 milyon Euro ödeyecek.

 

Ronaldonun menajeri transferle köşe oldu

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