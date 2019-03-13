Ronaldo'nun hat-trick'i ağlattı! Tribünde...
Ronaldo'nun tarihe geçen hat-trick'i sonrası sevgilisi Georgina Rodriguez'in gözyaşlarını tutamadı.
Juventus, Devler Ligi'nde sahasında Atletico Madrid'i ağırladı ve rövanş maçında güçlü rakibini 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İtalyan ekibi Avrupa kupaları tarihinde ilk maçı iki farklı kaybettiği eleme turlarında ilk kez tur atlamayı başardı.
Karşılaşmada 27, 48 ve 86. dakikalarda attığı gollerle hat trick yapan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren attığı gol sayısını 124'e çıkardı.
Portekizli, bu alandaki turnuva rekorunun sahibi Barcelonalı Lionel Messi'yi de yakaladı.
Aile tribündeydi
Cristiano Ronaldo'nun tarihe geçen hat-trick'i sonrası sevgilisi Georgina Rodriguez'in gözyaşlarını tutamadı. Portekizli yıldızın oğlunun goller sonrası coşkusu da yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.
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