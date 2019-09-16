Ronaldo'nun gözyaşları: "Babam sürekli sarhoştu ve..."
Juventus'un Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yayın yapan bir televizyona röportaj verirken programda duygusal anlar yaşandı...
Juventus'un Portekizli süper starı Cristiano Ronaldo, İngiltere'de yayınlanan TV programında duygu dolu anlar yaşadı.
Ünlü İngiliz gazeteci Piers Morgan'a konuşan Portekizli yıldız EURO 2004 öncesi babasıyla yapılan bir röportajın kendisine izletilmesinin ardından gözyaşlarına hakim olamadı. Ronaldo, ""Babamı hiç tanıyamadım, sürekli sarhoştu. Onunla asla diyalog kuramadım. 1 numara olduğumu, aldığım ödülleri göremedi." ifadelerini kullandı.
Portekizli yıldız, Kız arkadaşı Georgina hakkında ise "Bana çok yardımcı oldu, ona aşığım. Georgina çocuklarımın annesi." dedi.
İşte o anlar:
Cristiano Ronaldo'nun gözyaşları...— Spor Arena (@sporarena) September 16, 2019
"Babamı hiç tanıyamadım, sürekli sarhoştu. Onunla asla diyalog kuramadım."pic.twitter.com/TUXM62G5SI
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle