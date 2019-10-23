Ronaldo'nun başı belada! DNA'sı eşleşti...
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun başı Amerika'da devam eden tecavüz soruşturmasına ilişkin ortaya çıkan yeni bilgiler sebebiyle dertte. Ada basını, Ronaldo'nun DNA'sının, sanık Kathryn Mayorga’nın sunduğu kanıtlarla eşleştiğini öne sürdü.
Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo, 2009 yılında Kathryn Mayorga’ya tecavüz ettiği suçlamasıyla açılan soruşturmaya ilişkin sızan yeni bilgiler sebebiyle zor günler geçiyor.
İngiliz basını, Amerika’da süren tecavüz soruşturmasını yürüten birimlerin elektronik ortamda gerçekleştirdiği yazışmaların 100 sayfalık bölümünün sızdığını yazdı. Habere göre; Portekizli futbolcunun DNA’sı, sanık Kathryn Mayorga’nın sunduğu kanıtlarla eşleşti.
Söz konusu haberde, soruşturmada görev alan dedektif Jeffrey Guyer’in gönderdiği elektronik postalarından birinde, “DNA sonuçları geldi. Eşleşiyor” ifadesinin yer aldı belirtildi.
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