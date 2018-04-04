Ronaldo'nun attığı rövaşata golü sosyal medyada gündem oldu.. Yerden 2.27 metre..
Dün akşam oynanan Juventus Real Madrid karşılaşmasında muhteşem bir gole imza atan Cristiano Ronaldo sosyal medyada gecenin gündemi oldu. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan bu mücadele Ronaldo'nun attığı iki gol ile 3-0 Real Madrid zaferi ile sonuçlandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid, Juventus'u 3-0'la geçti ve yarı final öncesinde büyük bir avantaj yakaladı fakat skordan çok Cristiano Ronaldo geceye damgasını vuran isim oldu. Attığı rövaşata golünde yerden 2.27 metre yükselip topa vuran Ronaldo, izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Bu gol ise sosyal medyayı da salladı.
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