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Futbol

Ronaldo'dan Pepe itirafı

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, Beşiktaşlı Pepe için açıklamalarda bulundu.

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Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Tottenham karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

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İspanyol ekibinin yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın ardından çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

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Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Pepe'yle ilgili de konuşan Ronaldo Pepe'yi övdü.

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İşte Ronaldo'nun o ifadeleri:

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Gerçeği konuşalım her takım büyük oyuncularını özler. Açıkçası Pepe büyük bir oyuncuydu. James ve Morata da öyle...

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Bu bir bahane değil ama Pepe, Morata ve James gibi oyuncular bizi daha güçlü yapıyordu. Geleceği olan futbolculara sahibiz ancak genç isimlerin tecrübeye ihtiyacı var.

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Real Madrid, 10 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 20 puanla lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde 3. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 7 puanla 2. sırada bulunuyor. (Fotomaç)

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