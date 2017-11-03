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Ronaldo'dan Pepe itirafı
Futbol
Ronaldo'dan Pepe itirafı
Real Madrid
'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano
Ronaldo
, Beşiktaşlı
Pepe
için açıklamalarda bulundu.
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
1 / 7
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Tottenham karşısında sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
2 / 7
İspanyol ekibinin yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın ardından çarpıcı değerlendirmeler yaptı.
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
3 / 7
Beşiktaş'ta forma giyen vatandaşı Pepe'yle ilgili de konuşan Ronaldo Pepe'yi övdü.
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
4 / 7
İşte Ronaldo'nun o ifadeleri:
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
5 / 7
Gerçeği konuşalım her takım büyük oyuncularını özler. Açıkçası Pepe büyük bir oyuncuydu. James ve Morata da öyle...
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
6 / 7
Bu bir bahane değil ama Pepe, Morata ve James gibi oyuncular bizi daha güçlü yapıyordu. Geleceği olan futbolculara sahibiz ancak genç isimlerin tecrübeye ihtiyacı var.
Spor Arena Haber
03.11.2017 - 09:57
SON GÜNCELLEME
03.11.2017 - 13:00
7 / 7
Real Madrid, 10 haftası geride kalan La Liga'da topladığı 20 puanla lider Barcelona'nın 8 puan gerisinde 3. sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği 7 puanla 2. sırada bulunuyor. (Fotomaç)
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