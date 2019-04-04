Ronaldo'dan Juventus'a bir sezonda 515 milyon euro
Sezon başında sansasyonel bir şekilde Real Madrid'den Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devine kazancını analiz edildi.
Dört yıllık sözleşmeye imza atan CR7'nin siyah-beyazlılara toplam maliyeti 340 milyon euro oldu. Kasasında bu yüksek parayı çıkaracak olan Juventus, CR7 sayesinde bu sezon tüm gelirlerinde artış yaşadı. Sezon sonunda toplam 515 milyon euro gelir hedefleyen İtalyan devi, maç geliri, ticari gelir ve yayın gelirlerinde adeta tavan yaptı.
Ticari gelir 200 milyon euroya çıktı
Geçtiğimiz sezon maç gelirlerinden 57 milyon euro kazanan Juventus, bu sezon ise şu ana kadar 70 milyon euroyu kasasına koydu. Yayın gelirini Ronaldo sayesinde 200 milyon eurodan 245 milyon euroya çıkaran siyah beyazlılar, ticari gelirlerini de 5 milyon euroluk artışla 200 milyon euro seviyesine yükseltti.
Sosyal medyada büyük bir patlama yaşayan Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarını Ronaldo'nun imzasının ardından 50 milyon kişi daha takibe aldı.
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