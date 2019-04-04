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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Ronaldo'dan Juventus'a bir sezonda 515 milyon euro

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Ronaldo'dan Juventus'a bir sezonda 515 milyon euro

Sezon başında sansasyonel bir şekilde Real Madrid'den Juventus'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devine kazancını analiz edildi.

Dört yıllık sözleşmeye imza atan CR7'nin siyah-beyazlılara toplam maliyeti 340 milyon euro oldu. Kasasında bu yüksek parayı çıkaracak olan Juventus, CR7 sayesinde bu sezon tüm gelirlerinde artış yaşadı. Sezon sonunda toplam 515 milyon euro gelir hedefleyen İtalyan devi, maç geliri, ticari gelir ve yayın gelirlerinde adeta tavan yaptı.

Ticari gelir 200 milyon euroya çıktı
Geçtiğimiz sezon maç gelirlerinden 57 milyon euro kazanan Juventus, bu sezon ise şu ana kadar 70 milyon euroyu kasasına koydu. Yayın gelirini Ronaldo sayesinde 200 milyon eurodan 245 milyon euroya çıkaran siyah beyazlılar, ticari gelirlerini de 5 milyon euroluk artışla 200 milyon euro seviyesine yükseltti.

Sosyal medyada büyük bir patlama yaşayan Juventus'un resmi sosyal medya hesaplarını Ronaldo'nun imzasının ardından 50 milyon kişi daha takibe aldı.

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Ronaldodan Juventusa bir sezonda 515 milyon euro

Juventus adım adım şampiyonluğa
Juventus adım adım şampiyonluğa
Ronaldo sakatlığından endişeli değilSahasında Sırbistan ile 1-1 berabere kalan Portekiz'de, Ronaldo 31. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Cristiano Ronaldo maçın ardından yaptığı açıklamada, 'vücudumu biliyorum' diyerek sakatlığını önemsemediğini söyledi.
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