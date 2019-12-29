Ronaldo'da Merih Demiral sözleri! "Agresif, ciddi ve güçlü"

Youtuber Berkcan Güven, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'yla video çekti. İtalya'da gerçekleşen buluşmada, Ronaldo samimi tavırlarıyla herkesi gülümsetti. Yaşayan efsane, direği vurma yarışmasında Berkcan'a 'S..... git ya" diyerek Türkçe küfür etti. Çekim ekibi ise gülme krizine girdi.

Ronaldo, Türkiye ve takım arkadaşı Merih Demiral ile ilgili ise şunları söyledi: "Bodrum çok güzel. Birkaç kez gittim. Demiral da çok iyi bir oyuncu. Agresif, ciddi ve güçlü. O çok iyi bir çocuk..."

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