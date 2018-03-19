Ronaldo ve Messi ile ilk 11'de! Enes Ünal...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriRonaldo ve Messi ile ilk 11'de! Enes Ünal...
Futbol Ronaldo ve Messi ile ilk 11'de! Enes Ünal...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
19.03.2018 - 11:53, Son Güncelleme:

Ronaldo ve Messi ile ilk 11'de! Enes Ünal...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ronaldo ve Messi ile ilk 11'de! Enes Ünal...

Atletico Madrid'e attığı iki golle yıldızını parlatan milli oyuncumuz Enes Ünal, göz kamaştırdı.

illarreal'in, 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada son 10 dakikada takımını attığı iki şık golle 3 puana taşıyan ve adeta kurtaran Enes Ünal, haftanın adamı oldu.

La Liga'da haftanın 11'i açıklandı ve milli futbolcumuz Enes Ünal, Ronaldo ve Messi ile forvet hattında yer aldı.

Villarreal'i 7 dakikada attığı 2 golle zafere taşıyan Enes Ünal ayrıca İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasının "en güvenilir oyuncusu" seçildi.

Ligin 29. haftasında, Marca gazetesi haftanın en güvenilir oyuncusu olarak Enes Ünal'ı belirledi.  Marca'nın konuya ilişkin haberinde, Enes'in Atletico Madrid karşısındaki maçın kahramanı olduğu belirtilerek, 7 dakikada 2 gol atarak 1-0 yenik olan Villarreal'e 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulandı.
Enes'in belirleyici olan performansının iki açıdan değerli olduğu kaydedilen haberde, "Skoru tersine çevirmek için sadece 16 dakikası vardı. Bu sürede, Jan Oblak'ın savunduğu kaleye 2'si golle sonuçlanan 3 şut attı." denildi.

"Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı"
Öte yandan AS gazetesi, Villarreal-Atletico Madrid maçına ilişkin haberini, "Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı" başlığıyla verdi.
Haberde, El Cholo olarak bilinen Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 81. dakikada Griezmann'ın yerine Gabi'yi oyuna soktuğu hatırlatılarak, "Saniyeler sonra Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı." denildi.
Simeone'nin "yaptığı değişikliklerle intihar ettiği" savunulan haberde, "Tabancalı bir adam tüfekli bir adamla karşılaştığında tabancalı olan ölü adamdır. Bu durumda, Simeone'nin tabancası yanında bile yoktu. Yedek kulübesine bırakmıştı. Bu sırada Calleja (Villarreal Teknik Direktörü) Ünal'ın botunu parlatıyordu." ifadeleri kullanıldı.
Villarreal'i zafere taşıyan ve övgüleri toplayan 20 yaşındaki milli forvetin La Liga'da 6 golü bulunuyor.

 

İŞTE LA LİGA'DA HAFTANIN İLK 11'İ...Ronaldo ve Messi ile ilk 11de Enes Ünal...

 

"Çok kaliteli bir ligde oynuyorum"

"Sam Allardyce ile aramız çok iyi, bana güveniyor"Devre arası transfer döneminde Beşiktaş’tan Everton’a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun, “Gönlüm Beşiktaş’tan yana, inşallah Beşiktaş şampiyon olur” dedi. Cenk, Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce’ın kendisinin fiziksel olarak gelişmesini istediği için ilk maçlarda forma şansı vermediğini aktararak, "Hoca ile aramız çok iyi. Zaten o beni getirdi. Hoca istedi transferi. Bana çok güveniyor. Biraz fiziksel anlamda gelişmemi istediği için koruma amaçlı bir kaç maç oynatmadı. Sonrasında idmanlarda daha iyi hissettiğimi görünce o da zaten forma verdi" açıklamasını yaptı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Süper Lig’de 26. hafta geride kaldı

İngiltere Ligi'nde maçlar neden ertelendi?

Süper Lig puan durumu - 26. hafta maç sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Şampiyonluk maçı Diyarbakır'da