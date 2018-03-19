Ronaldo ve Messi ile ilk 11'de! Enes Ünal...
Atletico Madrid'e attığı iki golle yıldızını parlatan milli oyuncumuz Enes Ünal, göz kamaştırdı.
illarreal'in, 1-0 mağlup duruma düştüğü karşılaşmada son 10 dakikada takımını attığı iki şık golle 3 puana taşıyan ve adeta kurtaran Enes Ünal, haftanın adamı oldu.
La Liga'da haftanın 11'i açıklandı ve milli futbolcumuz Enes Ünal, Ronaldo ve Messi ile forvet hattında yer aldı.
Villarreal'i 7 dakikada attığı 2 golle zafere taşıyan Enes Ünal ayrıca İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasının "en güvenilir oyuncusu" seçildi.
Ligin 29. haftasında, Marca gazetesi haftanın en güvenilir oyuncusu olarak Enes Ünal'ı belirledi. Marca'nın konuya ilişkin haberinde, Enes'in Atletico Madrid karşısındaki maçın kahramanı olduğu belirtilerek, 7 dakikada 2 gol atarak 1-0 yenik olan Villarreal'e 2-1'lik galibiyeti getirdiği vurgulandı.
Enes'in belirleyici olan performansının iki açıdan değerli olduğu kaydedilen haberde, "Skoru tersine çevirmek için sadece 16 dakikası vardı. Bu sürede, Jan Oblak'ın savunduğu kaleye 2'si golle sonuçlanan 3 şut attı." denildi.
"Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı"
Öte yandan AS gazetesi, Villarreal-Atletico Madrid maçına ilişkin haberini, "Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı" başlığıyla verdi.
Haberde, El Cholo olarak bilinen Atletico Madrid'in Arjantinli Teknik Direktörü Diego Simeone'nin 81. dakikada Griezmann'ın yerine Gabi'yi oyuna soktuğu hatırlatılarak, "Saniyeler sonra Ünal, El Cholo'yu cezalandırdı." denildi.
Simeone'nin "yaptığı değişikliklerle intihar ettiği" savunulan haberde, "Tabancalı bir adam tüfekli bir adamla karşılaştığında tabancalı olan ölü adamdır. Bu durumda, Simeone'nin tabancası yanında bile yoktu. Yedek kulübesine bırakmıştı. Bu sırada Calleja (Villarreal Teknik Direktörü) Ünal'ın botunu parlatıyordu." ifadeleri kullanıldı.
Villarreal'i zafere taşıyan ve övgüleri toplayan 20 yaşındaki milli forvetin La Liga'da 6 golü bulunuyor.
İŞTE LA LİGA'DA HAFTANIN İLK 11'İ...
"Çok kaliteli bir ligde oynuyorum"
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