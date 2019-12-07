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Futbol
DHA
07.12.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Ronaldo ve Buffon’dan Arnavut çocuklara anlamlı sürpriz

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Ronaldo ve Buffon’dan Arnavut çocuklara anlamlı sürpriz

Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğa sürpriz yaptı.

Dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon, depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna forma hediye etti.

Arnavutluk’un Durres şehrinde, 26 Kasım’daki 6.4 şiddetindeki depremde balkondan atlayarak sağ kurtulan iki Arnavut çocuğuna dünyaca ünlü futbolcular Cristiano Ronaldo ve Gianluigi Buffon sürpriz yaptı. İki ünlü futbolcu, depremde balkondan atlayarak hayatlarını kurtulan Arnavut çocuklara imzalı forma hediye etti. Ünlü futbolcular çocuklara forma hediye ederken, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bu sürpriz buluşmayı sosyal medya hesabından canlı olarak paylaştı.

Öte yandan Rama, deprem sonrası hastanede ziyaret ettiği çocuklara, Ronaldo ve Buffon’la görüştüreceğine dair söz vermişti.

Ronaldo ve Buffon’dan Arnavut çocuklara anlamlı sürpriz

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