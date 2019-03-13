Ronaldo şov yaptı, Sporting bakın ne paylaştı...
Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaparak Juventus'u çeyrek finale taşımasının yankıları sürüyor.
Portekizli yıldızı yetiştiren kulüp Sporting Lizbon da başarılı futbolcuya yaptığı paylaşımla destek çıktı.
Cristiano'nun Sporting Lizbon'a ilk kayıt olduğundaki lisans belgesini Twitter'dan paylaşan Portekiz ekibi çok sayıda beğeni aldı.
Who needs Ronaldo?— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 12 Mart 2019
Respect The GOAT!#FormaçãoSCP #SportingCP pic.twitter.com/zckrDpPZ3u
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