Ronaldo sahada yaptı, anlamı maç sonu anlaşıldı!
Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hareketi olay oldu.
Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico taraftarları maç boyunca Juventus'un süper starı Ronaldo aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
İspanyol ekibinin taraftarı "Vergini öde Cristiano" tezahüratında bulundu. Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını 2018 yılında kabul etmiş ve 18,8 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.
Bu tezahüratlara ise Ronaldo farklı bir şekilde cevap verdi.
Portekizli futbolcu maç esnasındatribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi. Bu hareketin anlamı ise maç sonunda ortaya çıktı.
Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.
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