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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.02.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Ronaldo sahada yaptı, anlamı maç sonu anlaşıldı!

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Ronaldo sahada yaptı, anlamı maç sonu anlaşıldı!

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun hareketi olay oldu.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmada Atletico taraftarları maç boyunca Juventus'un süper starı Ronaldo aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

İspanyol ekibinin taraftarı "Vergini öde Cristiano" tezahüratında bulundu. Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen Cristiano Ronaldo, İspanya'da hakkındaki vergi kaçırma suçlamasını 2018 yılında kabul etmiş ve 18,8 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

Bu tezahüratlara ise Ronaldo farklı bir şekilde cevap verdi.

Portekizli futbolcu maç esnasındatribünlere elleriyle 'beş' hareketi yaparak yanıt verdi. Bu hareketin anlamı ise maç sonunda ortaya çıktı.

Basın mensuplarının futbolcularla konuşmak için bulunduğu alandan geçen Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni 5 kez kazandım. Size ise sıfır" ifadelerini kullandı.

Ronaldo sahada yaptı, anlamı maç sonu anlaşıldı

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