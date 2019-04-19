Ronaldo resti çekti! Hedef İstanbul...
İtalyan basınında yer alan habere göre Cristiano Ronaldo, takımı Şampiyonlar Ligi şampiyonu hedefine ulaştıracak kadro oluşmazsa takımdan ayrılacak.
Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı hüsranlar zincirine son olarak Ajax hezimeti eklendi. Cristiano Ronaldo gibi bir dünya yıldızı ile kadrosunu güçlendiren Torino ekibinde Portekizli yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a göre 34 yaşındali futbolcu, Juventus'tan transfer istedi. Bu kadronun üst düzey başarı için yeterli olmadığını düşünen Ronaldo'nun Max Allegri'nin taktiklerinden de hoşlanmadığını dile getirildi.
Juve'den ilk gidecek olan ismin Paulo Dybala olması tahmin ediliyor. İtalyanlar, yıldız oyuncunun satışından en az 100 milyon Euro bekliyor. Serie A devi buradan gelecek parayla planlanan transferleri yapmak amacında.
Gerekli takviyeler yapılmazsa Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı dile getirildi. Antonio Conte'nin teknik direktör olarak takıma döneceği konuşulurken Juventus'un hedef olarak 2020'de İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalini hedef belirlediği dile getirdi.
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