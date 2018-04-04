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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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04.04.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Ronaldo rekora doymuyor

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Ronaldo rekora doymuyor

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Juventus ağlarını iki kez sarsan Cristiano Ronaldo, rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, "Devler Ligi"nde geçen yıl final oynadığı İtalyan ekibi Juventus'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek yarı final yolunda önemli bir avantaj sağlarken, maçta iki gol birden atan Portekizli yıldız Ronaldo, tarihe geçti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde verimli bir sezon geçiren 33 yaşındaki Ronaldo, turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu. Portekizli yıldız, daha önce Ruud van Nistelrooy ile dokuz maçlık rekoru paylaşıyordu.

10 maçlık serisine geçen sezon Juventus ile oynadıkları finalde başlayan Ronaldo, bu sezon tüm grup maçlarında APOEL, Borussia Dortmund ve Tottenham'a, son 16 turunda da Paris Saint-Germain'e iki mücadelede de gol atmayı başarmıştı.

En erken golünü attı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo, Juventus'a turnuva kariyerinin en hızlı golünü attı. Ronaldo, hakem Cüneyt Çakır'ın başlama düdüğünden 2 dakika 47 saniye sonra takımını 1-0 öne geçirdi. Portekizli yıldız, organizasyonun en güzel gollerinden birine imza attığı 64. dakikada ise röveşata vuruşu için 2.27 metre yükseldi.

Messi ve Raul'den fazla
Juventus ağlarını iki kez sarsan Ronaldo, turnuvada çeyrek final seviyesinde ise toplam 22. golünü kaydetti. Portekizli futbolcu, çeyrek finalde 10'ar gol atan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Gonzalez'in toplamından fazla skor üretti.

Ronaldo, çeyrek finallerde bugüne kadar 21 gol atan Juventus'u geçti. Turnuvada çeyrek final düzeyinde en fazla golü 59 kezle Real Madrid kaydetti.

Juventus ve Buffon'u seviyor
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçlarında İtalyan ekibine ve dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak gösterilen Gianluigi Buffon'a karşı gol yollarında etkili performansıyla dikkati çekti. Portekizli futbolcu, Juventus ile oynadıkları son 6 maçta 9 kez fileleri havalandırmayı başardı. Ronaldo, İtalyan file bekçisinin koruduğu kaleye çektiği son 10 isabetli şutun 9'unda gol sevinci yaşadı.

Yeni rekor uzak değil
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 14 gole ulaşan Ronaldo, kendisine ait rekoru geliştirebilir. Real Madrid'in yıldızı, attığı 17 golle "Devler Ligi"nde bir sezonda en fazla skor üreten futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Casillas'ı yakaladı
Juventus karşısında turnuvada kariyerinin 95. galibiyetine ulaşan Ronaldo, Porto'nun kalesini koruyan İspanyol Iker Casillas'ın bu alandaki rekoruna ortak oldu. Ronaldo, İtalyan temsilcisiyle oynayacakları rövanş mücadelesinde forma giymesi halinde Avrupa'nın bir numaralı organizasyonunda 150. maçına çıkacak.

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