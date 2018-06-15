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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.06.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Ronaldo, Portekiz'i sırtladı

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Ronaldo, Portekiz'i sırtladı

2018 Rusya Dünya Kupası'nın merakla maçlarından biri Portekiz ile İspanya arasında oynandı.Nefes kesen maçta gülen galip çıkmadı ve karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı. Cristiano Ronaldo hat-trick yaparak maça damgasını vurdu.

2018 FIFA Dünya Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşmasında Portekiz ile İspanya 3-3 berabere kaldı.

Portekiz'de forma giyen Beşiktaşlı oyuncu Pepe 90 dakika sahada kalırken, bir diğer siyah beyazlı futbolcu Quaresma 69'uncu dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna dahil oldu. Göztepeli file bekçisi Beto ise süre alamadı.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

3'üncü dakikada Ronaldo, Nacho'nun yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı ve hakem Rocchi, penaltı noktasını gösterdi.
4'üncü dakikada topun başına geçen Ronaldo ağları sarstı: 1-0.
24'üncü dakikada Costa topla birlikte ceza sahası içerisine girdi ve iki savunma oyuncusunun arasından vuruşunu yaptı, top ağlara gitti: 1-1.
44'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinden Ronaldo'nun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak De Gea'nın hatası sonucunda ağlarla buluştu: 2-1.
İlk yarı Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.
55'inci dakikada Silva topu içeri kesti, Busquets meşin yuvarlağı kafayla indirdi ve Costa topu ağlara gönderdi: 2-2.
58'inci dakikada Portekiz savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının hemen dışında alan Nacho'nun gelişine vuruşu filelere gitti: 2-3.
88'inci dakikada Portekiz'in kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Ronaldo'nun çektiği şut ağlarla buluştu: 3-3.
Karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

STAT: Fisht
HAKEMLER: Gianluca Rocchi, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini
İSPANYA: De Gea, Nacho, Pique, Ramos, Alba, Busquets, Koke, Iniesta (Dk. 68 Thiago), David Silva (Dk. 86 Vazquez), Isco, Costa (Dk. 77 Aspas)
PORTEKİZ: Rui Patricio, Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro, William, Moutinho, Fernandes (Dk. 68 Mario), Bernardo Silva (Dk. 69 Quaresma), Guedes (Dk. 80 Andre Silva), Ronaldo
GOLLER: Dk. 4 (P) - Dk. 44 Ronaldo - Dk. 88 Ronaldo (Portekiz) - Dk. 24 - Dk. 55 Costa, Dk. 58 Nacho (İspanya)
SARI KARTLAR: Fernandes (Portekiz) - Busquets (İspanya)

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