Ronaldo mu Messi mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya özel yayınında kendisine sorulan "Messi mi? Ronaldo mu?" sorusuna, "Ben Cristiano Ronaldo derim." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya özel yayınında gençlerin sorularını cevapladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin 'Messi mi, Ronaldo mu?' sorusuna şu cevabı verdi:
"Ben Cristiano Ronaldo'ya hayranım. İspanya maçında hat trick yapması çok önemliydi. Frikik zaten tartışılmaz. Her babayiğidin harcı değil. Ronaldo'nun performansı, karakteri, inancı ve Filistin meselesindeki karakteri... Alkışlıyorum kendisini."
"Dünya Kupası'nda favori Almanya demiştim fakat yanıldık. Almanya ilk maçta yenildi, iş biraz sıkıntıya düştü. Bütün güçlü olanlar şu anda yeniliyor. Brezilya'nın hali ortada. Meksika acayip geldi."
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