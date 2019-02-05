Ronaldo mu, Messi mi? Ashley Cole kararını çoktan vermiş...
Los Angeles Galaxy takımından Derby County'ye transfer olan Ashley Cole, Sky Sports'ta Monday Night Football programına konuk oldu. Kendisine o meşhur soru soruldu... Ronaldo mu, Messi mi?
MLS takımlarından Los Angeles Galaxy'den İngiltere Championship ekibi Derby County'ye transfer olan Ashley Cole, Sky Sports'ta yayınlanan "Monday Night Football" programına konuk oldu.
Premier Lig günleri konuşulurken konu bir anda beraber oynadığı en iyi isimlere geldi. Ashley Cole, o meşhur soruyla karşı karşıya kaldı... En iyisi Messi miydi, yoksa Ronaldo muydu? Hiç tereddüt etmedi...
"Elbette Messi. Ronaldo'ya karşı daha fazla karşı karşıya kaldığım için çoğu kişi Ronaldo diyeceğimi düşünebilir ama iyi günündeki bir Messi'ye karşı oynamak gerçekten çok zordu. Ama şunun da altını çizeyim, benim oynadığım maçlarda bizim takıma hiç gol atamadı."
MESSI, EL CLASICO'DA OLMAYABİLİR!
Valencia maçında sakatlanan Lionel Messi, yarın oynanacak Kral Kupası maçında Real Madrid'e karşı büyük ihtimalle forma giyemeyecek.
Dün bir dizi testten geçen Arjantinli yıldızın dinlendirileceği ve hafta sonu Bilbao deplasmanında takımdaki yerini alabileceği ön görülüyor.
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