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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
18.09.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Ronaldo, Messi'den fazla Altın Top'u olması gerektiğine inanıyor

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Ronaldo, Messi'den fazla Altın Top'u olması gerektiğine inanıyor

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünden Arjantinli Lionel Messi'den fazla sayıda kazanmayı hak ettiğini söyledi.

İngiliz ITV kanalındaki bir programa katılan Ronaldo, France Football dergisi tarafından verilen Altın Top'u kendisi gibi 5 kez kazanan Messi hakkında "Messi futbol tarihine geçti. Fakat kariyerim sonunda 6, 7 veya 8 ödülle onun üstünde yer almalıyım. Bunu gerçekten istiyorum. Bence hak ediyorum da." ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübü Juventus'ta forma giyen Ronaldo, kariyeri boyunca kıyaslandığı Barcelonalı Messi ile ilişkisi için "Arkadaş değiliz ama 15 yıldır aynı sahneyi paylaşıyoruz. Onun varlığı, beni daha iyi bir oyuncu olmaya zorladı. Ben de onu." yorumunu yaptı.

Kulüp kariyerinde 5 UEFA Şampiyonlar Ligi kupası, milli takımda ise Avrupa şampiyonluğu kazanan 34 yaşındaki Ronaldo, "Ben rekorları değil rekorlar beni takip ediyor. Başarı bağımlısıyım. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum. Beni motive eden şey bu." diye konuştu.

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