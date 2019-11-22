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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 09:56, Son Güncelleme:

"Ronaldo, "Messi daha iyi" diyenlere kaslarını gösteriyordu"

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İngiliz eski milli golcü Peter Crouch, Cristiano Ronaldo ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı.

Bir dönem Tottenham, Stoke City, Aston Villa, Liverpool gibi kulüplerin formasını giyen Peter Crouch, Manchester United'da birlikte forma giydiği Ronaldo'nun Lionel Messi ile kıyaslanması hakkında açıklamalarda bulundu.

Crouch, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da oynarken, takım arkadaşlarının onunla sürekli dalga geçtiğini söyledi. Messi'nin daha iyi olduğunu söyleyen arkadaşlarına Ronaldo'nun da kaslarını gösterip, "Messi böyle görünmüyor" dediğini belirtti.

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Konuya ilişkin İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan Crouch, "Futbol oynadığım dönemde Manchester United'dan oyuncularla görüşüp, Ronaldo'nun nasıl olduğunu sormuştum. Ronaldo'ya her fırsatta, Messi'nin daha iyi olduğunu söylüyorlarmış. Ronaldo da onlara cevap olarak kaslarını sıkıyor ve "Evet doğru ancak Messi bunun gibi gözükmüyor" diye cevap veriyormuş."

İkili için kendi fikrini de ekleyen İngiliz eski futbolcu, "Ronaldo'nun kararlılığına, zekasına ve ne istediğini bilen yapısına hayranım ama yetenekli futbolculardan söz ediyorsak, Messi ile kıyaslanamaz" diye konuştu.

Cristiano Ronaldo, 1 Temmuz 2009 tarihinde Kırmızı Şeytanlar'a veda etmiş ve İspanyol devi Real Madrid'in yolunu tutmuştu.

Ronaldo, Messi daha iyi diyenlere kaslarını gösteriyordu

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