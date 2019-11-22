Ronaldo kadroda yok! Sarri açıkladı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriRonaldo kadroda yok! Sarri açıkladı...
GeriFutbol Ronaldo kadroda yok! Sarri açıkladı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
22.11.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Ronaldo kadroda yok! Sarri açıkladı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İtalya Serie A ekibi Juventus'ta Ronaldo ve Sarri arasındaki soğuk savaş sürüyor. İtalyan teknik adam, Portekizli futbolcunun Atalanta maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Teknik Direktör Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo'nun Atalanta maçında oynamayacağını açıkladı.

Cristiano Ronaldo'nun dizinden yaşadığı sakatlığı hatırlatan ve Portekizli futbolcunun dinlenmesi gerektiğini ifade eden Sarri, "Ronaldo hakkında açıklığa kavuşturmamız gereken herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum. Bazı oyuncuların dinlenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcunun kendisini iyi hissetmediğini söyleyen Sarri, "Her şey Salı günü belli oldu. Bana geldi ve kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Amacımız Şampiyonlar Ligi maçına kadar geri dönmesi. Yüzde 99 eminim ki Atalanta maçında oynamayacak" şeklinde konuştu.

RONALDO BİLMECESİ

EURO 2020 Elemeleri'nde Litvanya karşısında hat-trick yapan Portekizli futbolcunun, yalnızca 1 hafta sonra Atalanta maçında oynayamayacağını iletmesi kafalarda soru işareti oluşturdu.

Cristiano Ronaldo, Milan maçında 55. dakikada oyundan alınmasına sinirlenmiş ve Sarri'ye küfürler ederek doğrudan soyunma odasına gitmişti.

Maurizio Sarri, bu maçın ardından yaptığı açıklamada Cristiano Ronaldo'yu sakatlığı sebebiyle oyundan aldığını ifade etmiş ancak Portekizli yıldız, EURO 2020 Elemeleri'nde oynanan Litvanya maçına ilk 11'de başlamış ve 83. dakikada saha kalarak 65 dakika içinde 3 gol birden atmıştı.

Ronaldo kadroda yok Sarri açıkladı...

Ronaldo kadroda yok Sarri açıkladı...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle