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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
03.12.2019 - 07:34, Son Güncelleme:

Ronaldo İtalya'da yılın en iyi oyuncusu seçildi

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İtalya Futbolcular Birliği (AIC), İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) geçen sezonun en iyi performansını sergileyen oyuncu, takım ve teknik direktörü belirledi. Ödül gecesinin Ronaldo'nun en büyük rakibi Lionel Messi'nin Ballon d'Or ödülünü aldığı törenle aynı güne denk gelmesi dikkat çekti.

AIC tarafından Milano'da düzenlenen büyük gala gecesinde, geçen yılın en iyileri olarak seçilenler ödüllerini aldı.

Juventus'un Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Seri A'da geçen sezonun "En İyi Futbolcusu" ödülünü aldı. Ronaldo, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bu bir gurur. Takım arkadaşlarıma ve bana oy veren herkese teşekkür ediyorum. Serie A zor bir lig. Ödül dolayısıyla çok mutluyum." dedi.

Ligde geçen sezonunun "En İyi Takımı" Atalanta olurken, "En İyi Teknik Direktör" ödülüne ise Atalanta'yı çalıştıran Gian Piero Gasperini layık görüldü.

Inter'in kalecisi Samir Handanovic "En İyi Kaleci" seçilirken, "En İyi Savunmacılar" ödülü ise Joao Cancelo, Giorgio Chiellini, Aleksandar Kolarov ve Kalidou Koulibaly'nin oldu.

"En İyi Orta Saha Oyuncuları" ödülü de Miralem Pjanic, Josip Ilicic ve Nicolo Barella'ya verilirken, "En İyi Forvet Oyuncuları" ödülü ise Cristiano Ronaldo, Fabio Quagliarella ve Duvan Zapata arasında paylaşıldı.

Gecede, Gianluca Rocchi de geçen sezonun "En İyi Hakemi" ödülünü aldı.

Ronaldo İtalyada yılın en iyi oyuncusu seçildi

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