Ronaldo gelmeden 200 milyon Euro kazandırdı
İtalyan kulübünün hisseleri dev transferin basına yansımasından sonraki iki günde 200 milyon Euro değer kazandı.
Real Madridli Cristiano Ronaldo, İtalyan devi Juventus’la büyük ölçüde anlaştı. Bugün açıklanması beklenen transferin hikâyesi ocak ayında Real Madrid’in Ronaldo’nun 1 milyar Euro’luk serbest kalma bedelini 100 milyona düşürmesine dayanıyor.
Bu tavrın ardından 9 yıldır oynadığı kulübünde istenmediğini düşünen Ronaldo, menajeri Jorge Mendes’ten kendisine takım bulmasını istedi. Mendes de Juventus’la anlaştı. Bonservisine 100 milyon Euro ödenecek olan Ronaldo, 4 sezonluk imza karşılığında ise yıllık 30 milyon Euro kazanacak. Ronaldo’nun transfer olacağı yönündeki iddialar Juventus hisselerini de harekete geçirdi. Hisseler 3 günde 200 milyon Euro değerlendi.
30 MİLYON EURO DA YENİ SPONSORDAN ALACAK
Ronaldo transferini açıklamak için 7 Temmuz (bugün) tarihini tercih eden Juventus, CR7’yi 7/7 olarak duyuracak. Portekizli yıldız bu transfer sonrası sponsoru Nike ile de yollarını ayıracak. Ronaldo, 24 milyon Euro kazandığı markaya veda edip Juventus’un sponsoru Adidas’a geçecek ve yılda 30 milyon Euro alacak.
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