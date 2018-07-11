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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.07.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Ronaldo daha ne yapsın! Rekorların adamı...

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Ronaldo daha ne yapsın! Rekorların adamı...

Juventus'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Real Madrid'de sergilediği performansla futbol dünyasında kazanmadık kupa bırakmazken aldığı ödüller ve kırdığı rekorlarla da tarihe geçti. 

Real Madrid ile her geçen sezon başarılarına yenilerini ekleyen Ronaldo, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), UEFA Şampiyonlar Ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birçok şampiyonluk yaşadı.

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken 33 yaşındaki Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla tarihin en iyi futbolcuları arasına girdi. 

Real Madrid'de 16 kupa 
Ronaldo, Real Madrid'de 16 kupa kazanma başarısı gösterdi. Real Madrid ile son 5 yılda 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşan Ronaldo, ayrıca üçer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, UEFA Süper Kupa, ikişer La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı. 

Şampiyonlar Ligi ve Altın Top koleksiyonu 
Manchester United'da birer kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madrid'de bu koleksiyonunu geliştirdi. 

Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 4'er kez daha Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti. 

Real Madrid'de Altın Ayakkabı ve UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü üçer kez kazanan Ronaldo, art arda 9 defa UEFA Yılın Takımı'nda yer aldı. 

Gole doymuyor 
İspanya'ya 2009'da adım atan Ronaldo, eflatun-beyazlı takımda ortaya koyduğu performansla kariyerinin en parlak günlerine ulaştı. Portekiz Milli Takımı'nın da en skoreri konumundaki yıldız futbolcu, Madrid temsilcisiyle 438 karşılaşmada 451 kez gol sevinci yaşadı ve maç başına 1,03 gol ortalaması yakaladı. 

"Kupa 1"de 100 golü geçen ilk isim 
1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlayan Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Portekizli yıldız Ronaldo, 100 gol barajını geçen ilk isim oldu. Ronaldo, geçen sezon attığı 15 golle Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 120'ye çıkardı. "Devler Ligi"nin en golcüleri sıralamasında, Ronaldo'yu 100 gole sahip Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi takip etti. 

Bir sezonda en çok gol atan Ronaldo 
Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını da elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor. 

En fazla "hat-trick" yapan iki oyuncudan biri 
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nin en fazla "hat-trick" yapan iki oyuncusundan biri konumunda bulunuyor. Ligde 7 kez "hat-trick" yapan Ronaldo, bu unvanı Messi ile paylaşıyor. 

Finallerin adamı 
Manchester United ile 2008 yılında, Real Madrid ile de 2014 ve 2017 yıllarında UEFA Şampiyonlar Ligi finallerinde gol atan Ronaldo, 3 farklı final maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. 

Finallerde sırasıyla Chelsea, Atletico Madrid ve Juventus ağlarını toplam 4 kez sarsan Ronaldo, Avrupa arenasındaki kupa finallerinde en fazla gol atan futbolcular sıralamasında üçüncü durumda bulunuyor.

Kupa finallerinde Alfredo Di Stefano ve Ferenc Puskas 7'şer golle zirvede yer alırken, Dino Baggio, Jupp Heynckes ve Allan Simonsen altışar, Cristiano Ronaldo, Rob Rensenbrink ve Kurt Hamrin dörder gol kaydetti.

Geçen sezon Kupa 1'de 15 golle gol krallığına ulaşan Ronaldo, Real Madrid'de bu unvanı 6. kez elde etti. 

La Liga rekorları 
Ronaldo, La Liga'da da birçok rekoru elinde bulunduruyor. 

La Liga'da 34 kez ile en fazla "hat trick" yapan futbolcu olarak öne çıkan Ronaldo, ligde 150 ve 200 gole en hızlı ulaşan oyuncu unvanına da sahip. Ronaldo, La Liga'da 150 gole 140, 200 gole ise 178 maçta ulaştı. 

Üç defa gol kralı olduğu La Liga'da bir sezonda her takıma gol atma başarısı gösteren ilk futbolcu konumundaki Ronaldo, 61 kezle penaltıdan en fazla gol kaydeden oyuncu olarak da öne çıkıyor.

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