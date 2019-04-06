Ronaldinho'nun oğlundan 5 yılık imza
Brezilyalı top cambazı efsane futbolcu Ronaldinho'nun oğlu Joao Mendes, Cruzeiro ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Ronaldinho futbolu bırakmış olabilir ama onun ruhu yeşil sahalarda olmaya devam edecek. Efsane futbolcunun 14 yaşındaki oğlu Joao Mendes, Brezilya ekiplerinden Cruzeiro ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Umut vadeden isimler arasında adı geçen Joao Mendes teknik kalitesinin yanı sıra uzun boyuyla da dikkat çekiyor.
10 numara, forvet ve kanatlarda oynayabilen genç futbolcunun hızı da dikkat çekici.
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