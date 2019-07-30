Ronaldinho'nun 57 adet mülküne el konuldu
2015 yılında futbolu bırakan dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen Brezilyalı efsane Ronaldinho, biriken borçları sebebiyle problem yaşamaya başladı.
Folha de Sao Paulo’nun verdiği habere göre Ronaldinho'nun borçları sebebiyle 57 adet mülküne 2 Milyon Dolar'ı geçen borcu sebebiyle el konuldu.
Ulusal Hazine Başsavcısı'nın verdiği 793 Bin Dolar'lık cezası da bulunan 39 yaşındaki Ronaldinho’nun avukatı Sergio Felicio Queiroz, borçları yapılandırmaya yönelik anlaşma yapıldığını da ifade etti.
Çifte pasaport sahibi olan Ronaldinho, yurt dışına çıkma yasağı almıştı.
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