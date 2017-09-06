Ronaldinho'dan flaş transfer açıklaması! Barcelona onu alacak...

Mirror'un haberine göre 2003-2008 yılları arasında Barcelona'da top koşturan Brezilyalı yıldız Ronaldinho verdiği demeçte gelecek yaz Dünya Kupası kadrosunda yer almak için Coutinho'nun Liverpool'da herşeyini ortaya kayacağına inandığını belirtti.

Coutinho milli görevinin ardından Liverpool'a dönerken Ronaldinho şunları kaydetti:

''Bu sezon Coutinho'nun Liverpool'da varını yoğunu ortaya koyarak oynadığını göreceğiz. Ayrıca hiçbir futbolcu sezon sonu Dünya Kupası varken oynamayı reddemez. Liverpool taraftarı endişelenmesin. Coutinho'nun Liverpool'da oynamayı reddettiğine dair dolaşan söylentilere inanmıyorum. Onu tanıyorum bu onun tarzı değil.''

Barcelona'nın Coutinho'yu kadrosuna katacağını belirten Brezilyalı süperstar ayrıca şunları söyledi :

''Coutinho bu yaz Barcelona'ya gitmek istediğine kesin karar verdi. Barcelona'da oynama arzusunda hayal kırıklığı yaşamış olabilir fakat hala şansı olduğundan şüphem yok.Barcelona Coutinho'yu ne kadar istediğini gösterdi ve onun için döneceklerine eminim''