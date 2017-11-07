Dünya Kupası Elemeleri Play-Off maçlarının oynanacağı haftada A Milli Takımımız ise Romanya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Mircea Lucescu özellikle genç futbolculara şans verecek. Aday kadroda önemli futbolculara şans vermedi.

Romanya - Türkiye maçını Tiago Martins yönetecek

A Milli Takımımızın 9 Kasım 2017 Perşembe günü Romanya ile deplasmanda oynayacağı özel müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Bruno Lopes Martins yönetecek.

Romnanya Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Türkiye'nin Romanya ile yapacağı karşılaşma, 9 Kasım Perşembe günü TSİ 21.15'te başlayacak. Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic olacak. Maçı yayınlanacak kanal henüz açıklanmadı

A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşması için 10 Kasım Cuma günü Cluj'dan Antalya'ya geçecek. Lucescu ve bir futbolcu, 12 Kasım Pazar akşamı, maçın oynanacağı Antalya Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, maç öncesi son antrenmanını statta yapacak.Ay-yıldızlı takım ile Arnavutluk arasında 13 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

10 isim alınmadı

Öte yandan Mircea Lucescu, İzlanda ve Finlandiya maçlarında kadroda yer alan 10 isme davet yollamadı: Serkan Kırıntılı, Caner Erkin, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Nuri Şahin (Bıraktı), Sabri Sarıoğlu, Arda Turan, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Mevlüt Erdinç.

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından belirlenen kadroda şu isimler yer alıyor:

Harun Tekin (Bursaspor), Okan Kocuk (İstanbulspor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ozan Tufan, İsmail Köybaşı (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Erol Erdal Alkan (Dordrecht), Ömer Toprak (Borussia Dortmund), Serdar Aziz, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Uğur Demirok, Yusuf Yazıcı, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Atilla Turan, Deniz Türüç (Kayserispor), Cengiz Ünder (Roma), Emre Mor (Celta Vigo), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Yunus Mallı (Wolfsburg), Kenan Karaman (Hannover 96), Enes Ünal (Levante).

Emre Mor aday kadrodan çıkarıldı

Sakatlığı bulunan milli futbolcunun tedavisine kulübü Celta Vigo'da devam edilecek



İspanya'nın Celta Vigo takımında forma giyen Emre Mor, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ve Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Celta Vigo'nun antrenmanında sakatlanan Emre'nin sağ ayak bileğinde burkulmaya bağlı zedelenme oluştuğu için kadrodan çıkarıldığı belirtildi.

A Milli Takım teknik heyetinin, İspanyol kulübünden gelen tıbbi raporu incelediği ve sağlık ekibi ile yaptığı görüşme sonrasında futbolcunun tedavisine kulübünde devam edilmesinin uygun bulunduğu aktarıldı.

A Milli Futbol Takımı’nda hazırlıklar başladı

A Milli Futbol Takımı, 9 Kasım’da Romanya ve 13 Kasım’da Arnavutluk ile oynayacağı özel maçlar için bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplandı ve ilk antrenmanını basına kapalı olarak gerçekleştirdi.

İki bölüme ayrılan futbolcuların bir bölümü rejenerasyon idmanı, diğer oyuncular ise yaklaşık 1,5 saat süren saha çalışması yaptı.

TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve bazı Riva’da kampta olan Ümit Milli futbolcuların bir bölümü de antrenmanı izleyenler arasındaydı.

Romanya Milli Takım kadrosu

Kaleci: Ciprian Tătărușanu (Nantes), Costel Pantilimon (Deportivo La Coruña), Bogdan Lobonț (AS Roma), Florin Niță (Steaua Bükreş)

Defans: Mihai Bălașa (Steaua Bükreş), Cosmin Moți (Ludogorets), Vlad Chiricheș (Napoli), Dragoș Grigore (Al-Sailiya), Cristian Săpunaru (Kayserispor), Alin Toșca (Real Betis), Nicușor Bancu (CSU Craiova), Cristian Ganea (FC Viitorul)

Orta Saha: Sergiu Hanca (Dinamo Bükreş), Răzvan Marin (Standard Liege), Eric Bicfalvi (FC Ural), Mihai Pintilii (Steaua Bükreş), Ovidiu Hoban (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Anderlecht), Alexandru Chipciu (Anderlecht), Gheorghe Grozav (Kardemir Karabükspor), Gabriel Torje (Kardemir Karabükspor), Ciprian Deac (CFR Cluj), Alexandru Băluță (CSU Craiova), Florin Tănase (Steaua Bükreş), Constantin Budescu (Steaua Bükreş)

Forvet: Florin Andone (Deportivo La Coruña), Claudiu Keșeru (Ludogorets), Denis Alibec (Steaua Bükreş), George Țucudean (FC Viitorul)