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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.06.2019 - 21:14, Son Güncelleme:

Roma'yı şampiyon yapan Türk teknik direktör

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Roma'yı şampiyon yapan Türk teknik direktör

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın 15 yaş altı takımını çalıştıran Türk antrenör Tuğberk Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşadı.

İtalya'nın Ravenna kentindeki Bruno Benelli Stadı'nda oynanan 15 yaş altı final maçında Roma, ikinci yarıda Koffi ve Cherubini'nin golleriyle Milan'ı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Cengiz Ünder'den kutlama

Roma'da forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder de sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından attığı mesaj ile Tuğberk Tanrıvermiş'i tebrik ederek, "Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, 15 yaş altı takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. Bir yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim. Artık Roma'daki en başarılı Türk sensin abi, tebrikler!" ifadelerini kullandı.  Daha önce Kayseri Erciyesspor, Denizlispor ve Galatasaray'da rakip analist, altyapı antrenörü ve profesyonel takım yardımcı antrenörlüğü görevlerini yapan 1989 doğumlu Tuğberk Tanrıvermiş, geçen sezon Roma ile anlaşmıştı.

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