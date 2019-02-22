Roma'ya Cengiz Ünder müjdesi! Frosinone maçında...
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, sakatlığı sebebiyle bir süredir takımı Roma'da forma giyemiyordu. Frosinone maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı, işte detaylar...
Frosinone
- Orta sahadan Paolo Ghiglione, savunmadan Lorenzo Ariaudo sakat.
- İç sahada sezonun en kötü takımı konumundalar... 11 maç oldu, henüz galibiyet sevinci yaşayamadılar. (5 beraberlik - 6 mağlubiyet)
- Roma'ya karşı da üstünlükleri söz konusu değil. Serie A'da daha önce Roma ile 3 kere karşılaştılar, 3 maçı da kaybettiler!
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Roma
- Rick Karsdorp ve Patrik Schick sakat. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder ise takımla çalışmalara başladı.
- Lazio bölgesinin iki takımını karşı karşıya getirecek bu maçta, teknik patron Di Francesco tarafından maç kadrosuna alınması bekleniyor.
- İtalyan medyasında "Kanatlarda Pellegrini ve El Shaarawy başlar, maçın gidişatına göre Cengiz süre alır." görüşü hakim...
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