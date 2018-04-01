Romanya'da hakem skandalı! Türk kafilesine saldırı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer Haberleri Romanya'da hakem skandalı! Türk kafilesine saldırı
GeriDiğer Romanya'da hakem skandalı! Türk kafilesine saldırı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Diğer
DHA
01.04.2018 - 23:41, Son Güncelleme:

Romanya'da hakem skandalı! Türk kafilesine saldırı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Romanya'da hakem skandalı! Türk kafilesine saldırı

Romanya'nın Targu Jıu şehrinde 22 Mart-2 Nisan tarihleri arasında yapılan 22 yaş altı Kadın ve Erkek Avrupa Boks Şampiyonası'nda 64 kiloda ringe çıkan Tuğrulhan Erdemir hakem kararı ile üstün dövüştüğü maçta yenik sayılmasının ardından olaylar çıktı.

Final maçında Gürcü Lasha Guruli ile karşılaşan milli boksör Tuğrulhan Erdemir maçı sonunda hakemlerin verdiği kara salonu karıştırdı. Maçın başından sonuna kadar üstün dövüşen Erdemir hakemlerin kararı ile adeta çılgına döndü. Seyircilerin dakikalarca protesto ettiği karşılaşma sonunda maçın Gürcü sporcuya verilmesi nedeniyle salonda olaylar çıktı. İtiraz eden Türk kafilesine Romen güvenlik güçleri saldırdı. Çıkan olaylarda milli boksör Mücahit İlyas'ın kaşı açıldı. Olayların yatışmasının ardından yapılan madalya töreninde salondaki tüm seyirciler hakemlerin verdiği kararı protesto etti. Hakem kararı ile maçın başından sonuna kadar üstün dövüşen milli boksör Erdemir maç sonunda karara uzun süre itiraz etti. Ancak karar değişmeyince gözyaşlarına boğuldu. Madalya töreninde ise salondaki sevirciler Gürcü marşı okunurken hakemlerin kararını dakikalarca protesto etti.

HAKEMLER ALTIN MADALYAMI ÇALDI

2 Dünya ve 1 Avrupa şampiyonu milli boksör aldığını düşündüğü maçı hakemler nedeniyle kaybeden Tuğrulhan Erdemir ise yaşanan karara inanamadığını belirterek: "Çok kolay aldığım bir maçı benden alıp Gürcü sporcuya verdiler. Onları Allaha havale ediyorum. Maç sonu Gürcü sporcu bile hakemlerin verdiği karara şaşırdı. Alın terimi çaldılar ve altın madalyam gitti" dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

‘3 büyük’te oynasaydım Roma’ya transfer olamazdım

PSG Monaco maçı hangi kanalda saat kaçta?

Juventus Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fotoğraftaki eksiği bulun!