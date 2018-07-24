Romanya'da Devler Ligi ön elemesi CANLI! En popüler iddaa...
Sezona kupayla başlayan CFR Cluj, Nesine.com'dan CANLI olarak yayınlanacak Devler Ligi ön eleme maçında Malmö'yü konuk ediyor. En popüler iddaa tercihine göz atalım...
CFR Cluj
- Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan CFR Cluj, baştan sona üstün oynadığı Botosani maçında 2 puan bırakarak şaşırttı.
- 4 sezon aradan sonra döndükleri Avrupa arenasında ne yapacaklar?
- 2012/13 sezonunda, Galatasaray'ın da olduğu Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda, 6 maçta 10 puan toplayarak 3'üncü olmuşlardı.
Malmö
- İsveç temsilcisi Malmö, kabus gibi bir Mayıs ayı geçirince, ligde zirvenin uzağında kaldı.
- 2014/15 ve 2015/16 sezonunda gruplara kalma başarısı göstermişlerdi. Geçtiğimiz sezon ise Vardar'a elenip Avrupa'ya çok erken veda ettiklerini hatırlatalım.
- Bir önceki eleme turunda Kosova şampiyonu Drita'yı zorlanmadan geçtiler, Temmuz ayında oynadıkları 5 resmi maçtan 4 galibiyet çıkartıp kalelerinde sadece 2 gol gördüler.
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