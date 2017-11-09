A Milli Futbol Takımı, bu akşamki rakibi Romanya karşısında kazanmakta zorlanıyor. İki ülke A milli takımları arasında geçmişte yapılan 25 maçtan sadece 5'ini Türkiye kazanırken, Romanya 13 galibiyet elde etti, 7 maç da berabere sonuçlandı. Türkiye, Romanya ile yaptığı 25 maçtan 9'unda gol bile atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. Ay-yıldızlı ekip, 94 yıllık tarihinde ilk maçını oynadığı Romanya'dan, 47 kezle en çok golü yedi. Türkiye, aynı zamanda en çok milli maç yaptığı ülke olan Romanya ile deplasmanda yaptığı 11 maçta iki kez galip geldi



Hazırlık maçında bu akşam deplasmanda Romanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın, rakibiyle geçmişte yaptığı maçlardaki istediği sonuçları elde edemedi. İki ülke ekibi, şu ana dek 25 maç yaparken, bunlardan 13'ünü Romanya, sadece 5'ini Türkiye kazandı, 7 maç da berabere bitti.

Romanya Türkiye milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Romanya Türkiye milli maçı bu akşam saat 21:15'te başlayacak. Mücadele TV 8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Türk Milli Futbol Takımı'nın toplam 24 golüne, Romanya 47 golle yanıt verdi. Türkiye ile Romanya, 10'u resmi, 15'i özel olmak üzere toplam 25 maç yaptı, bunlardan 14'ü Türkiye, 11'i Romanya'da oynadı. A Milli Takım, Romanya ile yaptığı karşılaşmaların 9'unda gol atamazken, sadece 4'ünde kalesini gole kapatabildi. İki takım son olarak 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşı karşıya gelirken, milli takım Bükreş'teki grup mücadelesini 2-0 kazandı.



Deplasman karnesi kötü

A Milli Futbol Takımı, Romanya ile deplasmanda yaptığı maçlarda kötü bir performans sergiledi. İki ülke A milli takımları Romanya sınırları içinde 11 maç yaparken, bunlardan 8'ini ev sahibi, ikisini Türkiye kazandı, bir maç da berabere sonuçlandı. Altısı özel, 5'i resmi bu maçlarda Türkiye'nin 9 golüne, Romanya 29 golle yanıt verdi.

Resmi maçlarda ise Türkiye, deplasmanda Romanya ile 5 kez karşılaştı ve yalnızca 1 galibiyet alabildi. Üçü Dünya Kupası elemeleri, birer tanesini de Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Balkan Kupası olmak üzere bu 5 resmi karşılaşmada Türkiye 2 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Deplasmanda Romanya karşısında ilk galibiyetini 1 Mayıs 1925 tarihinde Bükreş'te yapılan özel maçta 2-1'lik skorla alan ay-yıldızlı ekip, ikinci galibiyetini 10 Eylül 2013'te Bükreş'te oynanan 2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında 2-0'lık skorla elde etti. Türkiye, Romanya karşısında deplasmandaki 11 maçın, 10'unda gol yerken, 6'sında gol atamadı.

İlk milli maç Romanya ile

Türk Milli Futbol Takımı'nın 94 yıllık tarihindeki ilk rakibi Romanya, aynı zamanda millileri bugüne kadar en çok maç yaptığı takım unvanını da taşıyor. Ay-yıldızlı ekip, milli maç serüvenine 26 Ekim 1923 tarihinde İstanbul Taksim Stadı'nda Romanya ile yapılan özel maçla start verdi. 2-2 biten maçta Türkiye'nin gollerini Zeki Rıza Sporel attı.

Millilerin en çok gol yediği takım

Ay-yıldızlı ekip, 94 yıllık tarihinde geride kalan 553 maçta en çok golü Romanya'dan yedi. Romanya Milli Takımı, Türkiye filelerini geride kalan 25 maçta tam 47 kez havalandırdı. Türk Milli Futbol Takımı ayrıca, 94 yıllık tarihinde en çok maçı da 25 kezle Romanya ile yaptı.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Harun Tekin, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan

Defans: Kaan Ayhan, Sabri Sarıoğlu, Mehmet Topal, Ömer Toprak, Çağlar Söyüncü, Serdar Aziz, Caner Erkin, İsmail Köybaşı

Orta Saha: Emre Belözoğlu, Nuri Şahin, Selçuk İnan, Cengiz Ünder, Emre Mor, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Yunus Mallı, Arda Turan, Volkan Şen

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Mevlüt Erdinç

Mircea Lucescu'dan yabancı kısıtlaması açıklaması



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralıyla ilgili İtalyan basınına yansıyan sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirtti.



Romanya ile bu akşam oynanacak özel maç öncesi Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile basın toplantısı düzenleyen Mircea Lucescu, açıklamalarının önemli bölümünü, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajdaki sözleriyle ilgili sorulara ayırmak zorunda kaldı.

Rumen teknik adam, Süper Lig'de sahadaki yabancı oyuncu sayısını aşağı çekecekleri yönündeki sözlerinin aktarılması üzerine, "Ben yabancı oyuncuya karşıyım, demedim. Olduğu gibi kalsın ama milli takımdaki oyunculara daha fazla fırsat verilmesini istedim. Durum bu." dedi.

Lucescu, Romanya ile özel bir müsabaka oynayacaklarını ve böyle bir günde röportajıyla ilgili konuşmanın hata olduğunu belirtti. Rumen teknik adam, İtalyan gazetesine verdiği röportajdaki "Federasyonla yabancı sayısına sınırlama getireceğiz. Doğu ülkelerinde bunu yapmadan olmaz." ifadesiyle ilgili şunları söyledi:

"Ben o röportajımda Batı Avrupa ve Doğu Avrupa ülkeleri olarak söyledim. Romanya, Polonya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan gibi. Bu ülkeler Doğu Avrupa ülkeleri. Ama bunu değişik bir şekilde yorumlamak istiyorsanız, o zaman başka. Benim söylediğim bu. O röportajımda daha ilginç açıklamalarım vardı. Türkiye Ligi'nin ortalama yaşı 29-30 arası. Avrupa'nın yaş ortalamasına göre yukarıda. Türkiye'deki kadar yabancı oyuncu Avrupa'da oynamıyor. Mücadeleci bir milli takımı kiminle yapabilirim?"



"Gençleri üst seviyeye taşımak istiyorum"



Romanya'ya genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla gelmesine değinen Lucescu, bunun tecrübeli isimleri milli takıma tekrar çağırmayacağı anlamını taşımadığını dile getirirken, genç futbolcularına bu şekilde deneyim kazandırmak istediğini vurguladı.

İyi futbolcuların 37 yaşına kadar oynayabildiğini belirten Rumen çalıştırıcı, "Sakatlıkları nedeniyle gelmeyen önemli isimler de oldu. İleride gelecekler. Kulüplerinin oynatamadığı gençlere, ben milli takımda fırsat vererek onları üst seviyeye taşımak istiyorum. Burada, kendi kulüplerinde daha fazla şans bulmalarını istiyorum." diye konuştu.

Lucescu, son dönemde birçok oyuncu izlediğini anlatarak, "Belki sizin duymadığınız isimler olacak milli takımda. Bu ekibin önemli bir potansiyele sahip olduğuna inanıyorum. 2020 Avrupa Şampiyonası için 1,5 senemiz var. Bu oyuncular değerlerini sahada göstereceklerdir. Buna inanıyorum. Ben onların akıllarına güveniyorum. Amacım bu akşamki maçta onları izlemek ve oyuncu seçmek" değerlendirmesinde bulundu.



Hakan: "Dünya Kupası'na katılamadığımız için üzgünüm"



Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanamamasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Takım oyunu oynadıklarını anlatan Hakan, "Verilen görevi yerine getiriyoruz. Dünya Kupası'na katılamadığımız için çok üzgünüm. Her oyuncunun hayaliydi bu. Çünkü Dünya Kupası çok büyük bir turnuva. Önümüzdeki maçlara bakacağız." şeklinde konuştu. Teknik direktör Lucescu hakkındaki soru üzerine Hakan, "Lucescu ile yeni çalışmaya başladım. Hocam çok çaba gösteriyor. İyi oynamamızı istiyor. Kendisi ofansif futbolu seven bir hoca. Bu konuda çok tecrübeli. Bu yüzden onunla çalışmak çok güzel." ifadelerini kullandı.