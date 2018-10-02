Roma'nın konuğu Plzen! Cengiz Ünder ilk 11'de olacak mı?
Roma Derbisi'nde, Lazio'ya karşı forma giymeyen Cengiz Ünder, Viktoria Plzen maçında sahada olacak mı? İşte detaylar...
- Frosinone maçının yıldızı Cengiz Ünder, sürpriz bir şekilde Eusebio Di Francesco tarafından Roma Derbisi'nde oynatılmamıştı.
- Roma, derbiyi 3-1 kazanınca Di Francesco'nun kararı maç öncesi kadar tartışılmadı. Plzen karşısında ise milli oyuncumuzun ilk 11'de olması bekleniyor.
- Cengiz Ünder, Dzeko ve El Shaarawy ile birlikte gol arayacak.
- De Rossi, Pastore ve Perotti yok. Kolarov'un durumu ise maç saati netleşecek.
Viktoria Plzen
- Kanat oyuncusu Jan Kopic deplasman kafilesinde yer almadı.
- Kendi liglerinde, 10 maç sonunda 24 puan topladılar ve Slavia Prag ile zirveyi paylaşıyorlar.
- Michael Krmencik, bu 10 maçta attığı 7 golle öne çıkan isim oldu.
- Tecrübeli stoper, kaptan Roman Hubnik'in hafif bir sakatlığı var ama maçta görev yapmasına engel olmadığı belirtildi.
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