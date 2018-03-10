Roma'nın hocası Cengiz'i örnek verdi!
3-0'lık Torino galibiyetinden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Di Francesco genç oyuncu Schick için Cengiz örneği verdi.
Sezon başında Cengiz gibi büyük umutlarla transfer edilen ve Torino maçına ilk 11 de başlayan Schick'in performansı hakkında yorum yapan İtalyan antrenör genç oyunculara zaman verilmesi gerektiğinin altını çizerek, Schick çok kaliteli bir oyuncu. Ona da zaman tanırsak Cengiz gibi patlama yapacağını düşünüyorum dedi.
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