Roma'nın gözdesi Abdülkadir Ömür
İtalyanlar, Trabzon'un 20 yaşındaki yıldızı için temaslara başladı.
Roma’da takımdan ayrılan Stephan El Shaarawy’nin yerine Abdülkadir Ömür’ün düşünüldüğü bildirildi. Bordo mavili kulübün ise bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro belirlediği ifade edildi.
Trabzonspor’un ‘Türk Messi’si Abdülkadir Ömür’e bir dev talip daha... Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Serie A ekibi Roma’nın, 20 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İtalyan basınından Tutto Mercato Web, Roma yetkililerinin Abdülkadir’in menajeri ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Haberde; bordo mavililerin, milli futbolcu için 20 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.
'İyi bir transfer olabilir'
Roma Kulübü’nün, dün takımdan ayrılan Stephan El Shaarawy’nin yerine bu bölgeyi Abdülkadir Ömür’le doldurmak istediği belirtildi. İtalyan futbolcu, 16 milyon Euro karşılığında SH Shenhua’nın yolunu tuttu. Ömür’ün bu doğrultuda yaşı da göz önüne alındığında iyi bir transfer olabileceği aktarıldı. Transfer gerçekleşirse, Abdülkadir ve Cengiz Ünder takım arkadaşı olacak.
Liverpool’un da gündeminde
İngiliz basınında çıkan daha önceki haberlerde; Abdülkadir Ömür ile Liverpool’un yanı sıra Manchester City’nin de ilgilendiğini duyurulmuştu. Abdülkadir Ömür, geçen sezon oynadığı 32 maçta 5 gol ve 10 asist yaptı ve toplamda atılan 15 gole direkt olarak katkıda bulundu.
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