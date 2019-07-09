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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Roma'nın gözdesi Abdülkadir Ömür

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Roma'nın gözdesi Abdülkadir Ömür

İtalyanlar, Trabzon'un 20 yaşındaki yıldızı için temaslara başladı.

Roma’da takımdan ayrılan Stephan El Shaarawy’nin yerine Abdülkadir Ömür’ün düşünüldüğü bildirildi. Bordo mavili kulübün ise bonservis bedeli olarak 20 milyon Euro belirlediği ifade edildi.

Trabzonspor’un ‘Türk Messi’si Abdülkadir Ömür’e bir dev talip daha... Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Serie A ekibi Roma’nın, 20 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçtiği bildirildi. İtalyan basınından Tutto Mercato Web, Roma yetkililerinin Abdülkadir’in menajeri ile görüşmelere başladığını öne sürdü. Haberde; bordo mavililerin, milli futbolcu için 20 milyon Euro’luk bonservis bedeli belirlediği ifade edildi.

'İyi bir transfer olabilir'

Roma Kulübü’nün, dün takımdan ayrılan Stephan El Shaarawy’nin yerine bu bölgeyi Abdülkadir Ömür’le doldurmak istediği belirtildi. İtalyan futbolcu, 16 milyon Euro karşılığında SH Shenhua’nın yolunu tuttu. Ömür’ün bu doğrultuda yaşı da göz önüne alındığında iyi bir transfer olabileceği aktarıldı. Transfer gerçekleşirse, Abdülkadir ve Cengiz Ünder takım arkadaşı olacak.

Liverpool’un da gündeminde

İngiliz basınında çıkan daha önceki haberlerde; Abdülkadir Ömür ile Liverpool’un yanı sıra Manchester City’nin de ilgilendiğini duyurulmuştu. Abdülkadir Ömür, geçen sezon oynadığı 32 maçta 5 gol ve 10 asist yaptı ve toplamda atılan 15 gole direkt olarak katkıda bulundu.

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Romanın gözdesi Abdülkadir Ömür

 

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