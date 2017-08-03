Roma'nın 3. Türk'ü o olacak! Emre Mor...

İtalyan basınında yer alan habere göre; bundan yaklaşık 1 ay önce Emre Mor için Borussia Dortmund'a 22 milyon euro teklif eden Roma, Dortmund'un 25 milyon euro +5 milyon euro bonus istemesi üzerine tercihini Cengiz'den yana kullandı.

Daha sonra Fiorentina'nın 12-13 milyon euroluk bir teklif sunduğu ancak bunun da Dortmund'un istediği bedelin yanına yaklaşamadığı vurgulanırken, Roma Sportif Direktörü Monchi'nin Emre Mor transferinde şansını bir kez deneyeceği kaydedildi.

Leicester City forması giyen Riyad Mahrez'in transferinde aşama kaydedilememesi ve Dortmund'un Emre için talep ettiği rakamı düşürmesi sonucu Roma'nın yeniden devreye girdiği belirtildi.

KESENİN AĞZI AÇILDI

Roma'nın 20 yaşındaki milli oyuncu için 20 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlandığı, transferin gerçekleşmesi halinde de Mahrez'den vazgeçeceği bildirildi.

Öte yandan Emre'nin Muzzi lakaplı menajei Mustafa Özcan Ajansspor'a yaptığı özel açıklamada, "Emre İtalya'ya gidecek. Roma ve Napoli ile görüştük. Şu anda hangisi olacağını biz de bilmiyoruz. Ama 2 gün içerisinde netleşecek. İki kulüpten bir tanesine transfer olacak" ifadelerini kullanmıştı. (Ajansspor)