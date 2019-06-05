Roman Neustadter ülkesine dönüyor
Rus futbolcu, 2016’da bedelsiz olarak geldiği Fenerbahçe’den yine bedelsiz bir şekilde ayrılmaya hazırlanıyor.
Sözleşmesi sona eren ve yenileme teklifi almayan Neustadter, talipleriyle masaya oturdu.
Tecrübeli stoper, daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya’ya dönmeyi planladığını söylemişti. Ancak Neustadter, ülkesinden gelen cazip teklifi reddedemedi.
30 yaşındaki futbolcunun Dinamo Moskova ile el sıkıştığı öğrenildi. Transfer gerçekleşirse, Neustadter ilk kez Rusya Ligi’nde forma giymiş olacak.
"Dinamo-Spartak" rekabetindeki en iyi 10 golü izleyelim...
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