Roma'dan klas hareket!
İlk maçın öncesinde, 2 Roma taraftarı tarafından saldırıya uğrayan Sean Cox'a destek amacıyla, "Forza Sean" yazılı tişörtlerle antrenmana çıktılar.
Son taktik antrenmanında, Roma'dan klas hareket!
İlk maç öncesinde, Roma Ultras taraftar grubundan 2 kişi, İrlandalı bir futbolsever olan Sean Cox'a saldırmış, 53 yaşındaki Cox'ı hastanelik etmişlerdi.
Kafasından ciddi şekilde yaralanan Sean Cox, hala müşahede altında tutuluyor.
Roma başkanı James Pallotta, saldırıyı yapanları "kahrolası moronlar" olarak nitelendirmiş, geçtiğimiz haftadan bu yana Liverpool yetkilileriyle Sean Cox'un durumu hakkında sürekli iletişim halinde olduklarını açıklamıştı.
Son taktik antrenmana "Forza Roma" tişörtüyle çıkan Romalı oyuncuların, maç öncesi ısınmaya da aynı tişörtlerle çıkacağı yazıldı.
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