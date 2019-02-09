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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Derleyen: Cengiz İzmitli / Foto: AP
09.02.2019 - 13:55, Son Güncelleme:

Roma'dan Cengiz Ünder kararı! Maaşı 3 katına çıkıyor...

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Roma'dan Cengiz Ünder kararı! Maaşı 3 katına çıkıyor...

Calciomercato, Roma'da 4 ismin maaşının arttırılacağı iddiasını paylaştı. Bu 4 ismin içinde Cengiz Ünder de var!

Bu sezon forma şansı bulduğu 25 maçta 15 gole katkı (6 gol - 9 asist) yapan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, devre arası transfer döneminin gözdesi olmuştu.

Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal gibi devlerin kıskacında olan Cengiz için gelen teklifleri bir bir reddeden Roma, yaz transfer dönemi öncesi önlemini alıyor.

Calciomercato, Roma'da 4 ismin maaşının arttırılacağını yazdı ve bu 4 kişilik listede Cengiz Ünder de yer alıyor!

YENİ KONTRATLA 3 KATI MAAŞ!

Çıkıştsa olan bir diğer isim Nicolo Zaniolo, takımın gol makinesi Edin Dzeko ve kaptan Daniele de Rossi için yeni kontratlar yolda... Cengiz Ünder'e yapılan teklifleri geri püskürtmek için maaşının da 3 katına çıkarılacağı iddia edildi.

Bu 4 ismin dışında, zaman zaman Premier Lig ekiplerine transferi gündeme gelen Lorenzo Pellegrini ve Kostas Manolas'a da yeni sözleşmeler önerileceği, serbest kalma bedellerinin yüksek tutulacağı belirtildi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

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Geçmiş zaman olur ki... Cengiz Ünder, Roma'daki ilk antrenmanında... 

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