Roma'dan Cengiz Ünder kararı! Maaşı 3 katına çıkıyor...
Calciomercato, Roma'da 4 ismin maaşının arttırılacağı iddiasını paylaştı. Bu 4 ismin içinde Cengiz Ünder de var!
Bu sezon forma şansı bulduğu 25 maçta 15 gole katkı (6 gol - 9 asist) yapan milli oyuncumuz Cengiz Ünder, devre arası transfer döneminin gözdesi olmuştu.
Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal gibi devlerin kıskacında olan Cengiz için gelen teklifleri bir bir reddeden Roma, yaz transfer dönemi öncesi önlemini alıyor.
Calciomercato, Roma'da 4 ismin maaşının arttırılacağını yazdı ve bu 4 kişilik listede Cengiz Ünder de yer alıyor!
YENİ KONTRATLA 3 KATI MAAŞ!
Çıkıştsa olan bir diğer isim Nicolo Zaniolo, takımın gol makinesi Edin Dzeko ve kaptan Daniele de Rossi için yeni kontratlar yolda... Cengiz Ünder'e yapılan teklifleri geri püskürtmek için maaşının da 3 katına çıkarılacağı iddia edildi.
Bu 4 ismin dışında, zaman zaman Premier Lig ekiplerine transferi gündeme gelen Lorenzo Pellegrini ve Kostas Manolas'a da yeni sözleşmeler önerileceği, serbest kalma bedellerinin yüksek tutulacağı belirtildi.
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Geçmiş zaman olur ki... Cengiz Ünder, Roma'daki ilk antrenmanında...
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