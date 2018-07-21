Roma'da Monchi iş başında!
Roma’ya geçen sezon imza atan sportif direktör Monchi, Sevilla’daki performansını burada da sürdürüyor. Monchi, kendisinden önce 42 milyon Euro’ya alınan 5 oyuncuyu iki sezon içinde toplamda 216 milyon Euro’ya satmayı başardı, kulübün kasasını doldurdu.
Kadrosunda Cengiz Ünder’i bulunduran Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, tıpkı daha önceki takımı Sevilla’da olduğu gibi geçen sezon geldiği İtalyan ekibinde de farkını kısa sürede gösterdi.
Adı pek duyulmamış ya da potansiyeli oldukça yüksek oyuncuları transfer etmesiyle bilinen Monchi, Roma’nın kendisinden önce uygun fiyatlara aldığı oyuncuları ikinci sezonunda çok yüksek bonservis bedelleriyle satmaya devam ediyor.
2016’da Chelsea’den 15 milyon Euro’ya alınan Muhammed Salah’ı geçen sezon 42 milyon Euro’ya Liverpool’a gönderen Monchi, yine aynı sezon, 4.5 milyon Euro’ya 2015’te Boca Juniors’tan transfer edilen Leandro Paredes’i Zenit’e 23 milyona, 2016’da 9 milyon Euro’ya Stuttgart’tan gelen Antonio Rüdiger’i 38 milyona Chelsea’ye sattı.
ALİSSON’U 10 KATINA SATTI
Bu sezon öncesi 2014’te Cagliari’den 6 milyon Euro’ya takıma katılan Radja Nainggolan’ı, İnter’e 38 milyon Euro’ya gönderen Monchi, son bombasını ise Brezilyalı kaleci Alisson’la patlattı. İki sene önce İnternacional’dan 7.5 milyon Euro’ya kadroya dahil edilen ve kısa sürede dünyanın en iyi file bekçilerinden biri haline gelen Alisson, 10 katı bonservisle yani 75 milyon Euro’ya Liverpool’a imza attı.
Böylece sadece iki sene içinde toplamda 42 milyon Euro bonservis bedeli ödenen 5 oyuncu 216 milyon Euro’ya satıldı ve kulübün kasasına da bu açıdan bakıldığında kâr olarak 174 milyon Euro girdi.
ROMA ONUN İÇİN TAZMİNAT ÖDEDİ
Uzun yıllar Sevilla’da Sporif Direktör olarak çalışan, Dani Alves, Carlos Bacca, İvan Rakitic, Gary Medel ve Kanoute gibi oyuncuların değerine değer katan Monchi’nin, Roma’ya gelişi kolay olmadı.
İtalyan temsilcisi, 49 yaşındaki eski kaleciyi almak için 5 milyon Euro tazminat ödedi. İspanyol Sportif Direktör’ün Roma’daki sözleşmesi ise 2021’de bitiyor ve 1.1 milyon Euro imza parasının yanı sıra senelik de 2.6 milyon Euro kazanıyor. (Fanatik)
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