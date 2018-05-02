Roma'da iki eksik! Cengiz'in durumu...
Menajer Eusebio Di Francesco, tarihi maç öncesi sakat olan oyuncularıyla ilgili son durumu paylaştı.
- Perotti ve Strootman bu akşam forma giyemeyecek.
- İtalya'dan gelen haberlere bakılırsa Cengiz Ünder de yedek bekleyecek, Schick ilk 11'de olacak.
- İlk maç 5-0 geri düştükten sonra 4-3-3'e dönen ve 5-2'yi yakalayan Di Francesco, bu akşam ilk düdükten itibaren 4-3-3 oynayacağını açıkladı.
Liverpool
- Joe Gomez sakat, Sadio Mane kafileyle birlikte Roma'ya geldi.
- Alberto Moreno hazır, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Emre Can ve Joel Matip yok.
- Deplasmanda oynadıkları son 8 resmi maçın sadece 1'ini kaybettiler. (5 galibiyet - 2 beraberlik)
Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; "Salah önderliğindeki Liverpool, emin adımlarla finale doğru gidiyor. Cengiz Ünder'li Roma yine sürpriz yapmak için sahada olacak ama Liverpool'un buna izin vereceğini sanmıyorum. Hem Barcelona maçından ders çıkarmış olacaklar, hem de Salah durdurulamaz boyutta. İlk maçtaki gibi gollü bir 90 dakika izleriz." dedi ve 3.5 ÜST önerdi.
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