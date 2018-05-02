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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
02.05.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

Roma'da iki eksik! Cengiz'in durumu...

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Roma'da iki eksik! Cengiz'in durumu...

Menajer Eusebio Di Francesco, tarihi maç öncesi sakat olan oyuncularıyla ilgili son durumu paylaştı.

Roma

- Perotti ve Strootman bu akşam forma giyemeyecek.

- İtalya'dan gelen haberlere bakılırsa Cengiz Ünder de yedek bekleyecek, Schick ilk 11'de olacak.

- İlk maç 5-0 geri düştükten sonra 4-3-3'e dönen ve 5-2'yi yakalayan Di Francesco, bu akşam ilk düdükten itibaren 4-3-3 oynayacağını açıkladı.

En Çok Oynanan Bahis
  • 162Roma - Liverpool
    3
    MS1
    2,20
    6982kez oynandı
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Liverpool

- Joe Gomez sakat, Sadio Mane kafileyle birlikte Roma'ya geldi.

- Alberto Moreno hazır, Alex Oxlade-Chamberlain, Adam Lallana, Emre Can ve Joel Matip yok.

- Deplasmanda oynadıkları son 8 resmi maçın sadece 1'ini kaybettiler. (5 galibiyet - 2 beraberlik)

Nesine.com yorumcusu Senih Yurga; "Salah önderliğindeki Liverpool, emin adımlarla finale doğru gidiyor. Cengiz Ünder'li Roma yine sürpriz yapmak için sahada olacak ama Liverpool'un buna izin vereceğini sanmıyorum. Hem Barcelona maçından ders çıkarmış olacaklar, hem de Salah durdurulamaz boyutta. İlk maçtaki gibi gollü bir 90 dakika izleriz." dedi ve 3.5 ÜST önerdi.

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