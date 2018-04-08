Roma'da flaş Cengiz Ünder gelişmesi! Barcelona...
A Milli Takım kampında sakatlandıktan sonra Roma'yla hiçbir resmi müsabakada forma giyemeyen Cengiz Ünder hakkında İtalyanlardan müjdeli bir haber geldi.
Daha önce Barcelona'yla oynanacak Şampiyonlar Ligi rövanş maçına yetişemeyeceği ifade edilen milli futbolcunun bu maçta yer alabilme ihtimalinin arttığı öğrenildi.
Sky Sport İtalya'nın edindiği bilgilere göre Cengiz, kendisine uygulanan tedaviye iyi cevap verdi ve Roma Olimpiyat Stadı'nda Barça'yla oynanacak maç için hocasından şans bekliyor.
Roma ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı 10 Nisan Salı TSİ 21.45'te başlayacak. (Fanatik)
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